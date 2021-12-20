Fransa'da isteyen annesinin kızlık soyadını alabilecek

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Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, yetişkin herkesin istedikleri takdirde annelerinin kızlık soyadlarını almalarına imkan sağlayacak bir yasal düzenleme yapılacağını açıkladı.

Yasa teklifi, 18 yaşına gelen herkese belediyeye giderek annesinin kızlık soyadını alma hakkı tanıyor.

Böylelikle isteyen tüm yetişkinler, hem babasının hem annesinin kızlık soyadını aynı anda kullanabilecek.

Bakan Dupond-Moretti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların soyadı değişikliği için gerekçe sunmak zorunda olmadığını ifade etti.