Fransa'da insan kaçakçılığı suçundan yargılanan imam 2 yıl hapse mahkum edildi

05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'da, şişme botlarla Manş Denizi'ni geçen kaçak göçmenlere yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan bir imam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
39 yaşındaki İran vatandaşı imamın, Fransa'dan İngiltere'ye yapılan birkaç geçişi ayarlamakla suçlandığı belirtildi.
Davada, imamın vaaz verdiği camiye giden 29 yaşındaki bir Senegal vatandaşı da yargılandı ve 9 ay hapis ve 3 yıl boyunca Pas-de-Calais bölgesine gitmeme cezası verildi.
Fransız medyasına göre, adı açıklanmayan imam cezası açıklandığında baygınlık geçirdi.
Le Figaro gazetesi, ikilinin geçen Nisan ayında tutuklanmalarının ardından, altı ya da yedi şişme bot sağladıklarını itiraf ettiklerini yazdı.
Soruşturma, Fransa'nın kuzeyindeki bir sahilde can yelekleri, ıslak tulumlar ve bir şişme botun bulunmasından sonra başlatılmıştı.
Savcıların iddiasına göre imam, insan kaçakçısı çetelerle temas halindeydi ve şişme botların satışından komisyon aldı.
Polis, imamın evinde iki şişme bot motoru ve can yelekleri bulmuştu. İkili Aralık 2018-Nisan 2019 arasında yedi şişme bot satın aldıklarını kabul etti.
İmam, şişme botları Belçika sınırındaki Deulemont'taki bir dükkandan, adını sadece Kamal olarak verdiği biri için aldığını söylemişti.
Her iki zanlı da, şişme botların kaçak göçmenlerin geçişi için kullanıldığını sonradan fark ettiklerini savundu.
Senegal vatandaşı zanlı "Bunu öğrendiğimde, bottaki çocukları ve ölenler olabileceğini düşündüm" derken, İmam "utanç duyduğunu" söyledi.
Savcılar, zanlıların açıklamalarının "gerçeği" yansıtmadığını ve İran vatandaşı imamın sık sık şişme botların bulunduğu yerlere gittiğini belirtti.
Son dönemlerde tehlikeli akıntılar, soğuk su ve çarpışma risklerine karşın, Manş Denizi'ni şişme botlarla aşarak İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında artış oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!