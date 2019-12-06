Fransa'da hayatı felç eden genel grevde ikinci gün

HABERTURK.COM

Fransa'da son yılların en büyük genel grevi ikinci gününe girerken, toplu taşımada yaşanan aksaklıklar nedeniyle başkent Paris ve çevre kentlerde yüzlerce kilometrelik araç trafiği oluştu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepki çeken emeklilik reformunu protesto için, başta ulaşım olmak üzere pek çok sektörde çalışanlar dün genel greve gitme kararı almıştı.

Fransız medyası, bugün toplu taşıma sistemlerinin sadece yüzde 15'lik bölümünün hizmet verdiğini, bu nedenle halkın kendi araçlarıyla işe gitmeye çalıştığını duyurdu.

Artan araç sayısı nedeniyle başkent Paris ve çevresinde yaklaşık 350 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu vurgulanıyor.

Metro ve otobüs işçileri dün yaptıkları açıklamada, grevi en az Pazartesi gününe kadar uzattıklarını bildirmişti.

İLK GÜNÜN BİLANÇOSU

Polis yetkilileri, ülke genelinde 800 bin, başkentte ise 65 bin kişinin dün düzenlenen protestolara katıldığını açıkladı.

CGT sendikası ise ülke genelindeki sayının 1,5 milyonu bulduğunu belirtti.

Paris'te dün düzenlenen gösterilerde bazı protestocular araçlara ve dükkanlara zarar verdi, çıkan çatışmalarda 71 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

Başkent Paris'in yanı sıra Nantes, Bordeaux ve Rennes kentlerinde de protestocularla polis arasında çatışmalar çıktı.

GREVİN NEDENİ

Fransa'da son yıllardaki en büyük genel grevin nedeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sisteminin sendikalar tarafından reddedilmesi.

Pek çok sendika, Macron'un 'emeklilik reformu' olarak adlandırdığı düzenlemeyi tamamen rafa kaldırmasını istiyor.

Fransa'da halihazırda kamu ve özel sektörde, emeklilik yaşı ve koşulları farklı 42 emeklilik sistemi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Macron reform paketiyle bunları tek bir sistemde birleştirmek istiyor.

Fransa'da son 10 yılda emeklilik yaşı 60'tan 62'ye yükseltildi. Ancak buna rağmen Fransa, OECD ülkeleri arasında hala emeklilik yaşının en düşük olduğu ülkelerden biri.

Yeni sistemde 64 yaşından önce emekli olanların yüzde 5 daha az maaş alması öngörülüyor.