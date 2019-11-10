Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan bir öğrenci kendini ateşe verdi

10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
22 yaşındaki bir Fransız öğrenci kendini ateşe verdikten sonra ağır yaralandı.
Lyon kentinde bir üniversite restoranında kendini ateşe vermeden birkaç saat önce Facebook'ta maddi sıkıntılarına dair bir paylaşımda bulunan adam, katillerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinden önceki iki cumhurbaşkanı, aşırı sağcı Marine Le Pen ve Avrupa Birliği olduğunu söyledi.
İtfaiye görevlileri adamın yüzde 90'ının yandığını söyledi.
Lyon 2 Üniversitesi'nde okuyan genç, ayda 450 euro (yaklaşık 3 bin 430 TL) geçinmeye çalışmanın maddi yükünü kaldıracak gücü kalmadığını söyledi.
Öğrenci, Facebook paylaşımında "Bizi bölmekten başka bir şey yapmayan faşizme karşı ve eşitsizlikleri yaratan liberalizme karşı savaşalım" dedi ve medyayı da korku iklimi yaratmakla suçladı.
Genç, intihar etmek için işlet bir üniversite restoranı seçmesinin nedeninin "siyasi bir sahne hedeflemesi" olarak açıkladı.
Öğrencinin kız arkadaşı, bu planların kendisine mesajla iletilmesinin ardından polise haber verdi.
Fransa'daki öğrenci birlikleri de öğrencilerin karşılaştıkları maddi zorluklara dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!