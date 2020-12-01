Fransa'da gazetecilik sendikaları ve medya temsilcileri ülkedeki polis şiddetini kınadı

Avrupa Gazeteciler Federasyonunun Fransa'daki temsilcilerinden Profesyonel Gazeteciler Kimlik Kartı Komisyonu (CCIJP) bünyesindeki Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ),Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT) ve SNJ-Genel İş Konfederasyonu (CGT) ile medya kuruluşlarının sahipleri polislerin basın mensuplarına yönelik şiddetine ilişkin ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, ülke çapında cumartesi günü düzenlenen özgürlük yürüyüşü sırasında başkent Paris'te çok sayıda gazetecinin polis şiddetinin hedefi olduğu belirtildi.
CFDT, SNJ ve SNJ-CGT'nin her türlü şiddeti kınadıkları aktarılan açıklamada, gösterilerde aralarında Fransa'ya sığınmacı olarak gelen Suriyeli ödüllü serbest foto muhabiri Ameer al Halbi'nin de bulunduğu en az 8 gazetecinin kolluk kuvvetlerinin saldırısına maruz kaldığına dikkat çekildi.
Açıklamada "Bilgi edinme hakkına yönelik bu saldırılar demokraside kabul edilemez" denilerek CCIJP'nin şiddeti kınadığı kaydedildi.
- Gazetecilere yönelik sistematik polis şiddeti
Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez de "gazetecilere yönelik sistematik bir polis şiddetinin ortaya çıktığını" ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Polislere yönelik şiddeti de kınadıklarını belirten Gutierrez "Hiçbir şekilde bir şiddet diğerini haklı çıkarmaz, ancak Fransız siyasilerin gazetecilerle polis memurları arasındaki çatışmayı körükleme mantığını terk etme zamanı. Genel Güvenlik yasasını desteklemeye devam etmek sorumsuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa'da genel güvenlik yasa tasarısı "özel hayatın gizliliğini ve basın özgürlüğünü ihlal edeceği" gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) otoriteleri, uluslararası kuruluşlar, medya temsilcileri, gazeteciler dahil toplumun büyük kesimince eleştirilmiş ve düzenlenen gösterilerle protesto edilmişti.
Hükümet tepkiler üzerine, en çok eleştirilen ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin yeniden düzenlenmesini kararlaştırarak geri adım atmıştı.
Ülkede son günlerde birçok noktada düzenlenen gösterilerde göstericiler ve basın mensupları güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmıştı.
Son olarak 28 Kasım'da ülke çapında yüz binlerce insanın katıldığı 100'den fazla gösteri düzenlenmiş, polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmiş, çok sayıda gazeteci yaralanmıştı.
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