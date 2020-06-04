Fransa’nın Montpellier yakınındaki Juvignac’da yaşayan 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla 2 Haziran Salı akşamı evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Akşam işten dönen eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaşan babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Montpellier savcılığı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Montpellier Cumhuriyet Savcısı Fabrice Bélargent, olay yerinde inceleme yaptı.