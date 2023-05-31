Fransa'da enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde

AA

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, nisanda yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 5,1’e inerek Mayıs 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 düştü.

AB uyumlu TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda da yüzde 6,9'dan yüzde 6'ya geriledi.

Ülkede enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 2 artması dikkati çekerken, söz konusu oran gıda fiyatlarında yüzde 14,1 olarak kayıtlara geçti. Nisanda enerji fiyatları yıllık yüzde 6,8, gıda fiyatları da yüzde 15,9 artmıştı.

Hizmet enflasyonu ise mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3'e geriledi.

AB Komisyonu, Fransa’da geçen yıl ortalama yüzde 5,9 olan enflasyonun 2023'te ortalama yüzde 5,5 olacağını tahmin ediyor.

Bu arada bugün yayınlanan nihai verilere göre ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü.

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