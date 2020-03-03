03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'da emeklilik reformu protestoları sürüyor
Fransa'da binlerce eylemci, hükümetin emeklilik reformunu özel yetki kullanarak Ulusal Mecliste oylamadan geçirme kararına tepki gösterdi.
Ülkede emeklilik reformu 5 Aralık'tan bu yana grev ve protesto gösterilerine neden oluyor. Sendikaların çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Madeleine Meydanı'na kadar yürüdü.
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.
Hükümetin emeklilik reformunu, Anayasa'nın 49-3. maddesi gereği, özel yetki kullanarak Ulusal Mecliste oylanmadan geçirme kararına tepki gösteren eylemciler, reformun geri çekilmesini talep etti.
Göstercilerin gelişini engellemek için Ulusal Meclis çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Sendikalara göre başkentteki gösteriye 20 bin kişi katıldı.
Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.
Başbakan Edouard Philippe, cumartesi günü mecliste çoğunluk iktidar partisinde olmasına rağmen reformun oylanmadan geçirileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından muhalefet partileri meclise reforma ilişkin gensoru önergesi vermişti.
- Emeklilik reformu ne öngörüyor?
Fransızların yüzde 75'inin geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediği emeklilik reformu, memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngörüyor.
Reforma göre emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.
Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek.
Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puana göre hesaplanacağı belirtiliyor.
Ayrıca emeklilik maaşının en az 1000 avro olması öngörülen reformun 2022 itibarıyla uygulanması bekleniyor.
Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.
- Reform tepkisi
Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde yüzbinlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti. Sarı yeleklilerin eylemlerinde olduğu gibi reform karşıtı protestolarda da polisin gazetecilere ve eylemcilere uyguladığı şiddet tartışmalara neden olmuştu.
Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra 2 gazeteci, polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Ayrıca gösterilerde 16'sı polis 36 kişi yaralanmış ve 85 kişi gözaltına alınmıştı.
Reforma karşı yapılan grevler nedeniyle de ulaşım, sağlık ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmış, özellikle Paris'te günlük hayat felç olmuştu.
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