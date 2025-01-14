Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da doğum oranlarında rekor düşüş | Dış Haberler

        Fransa'daki doğum oranları 2. Dünya Savaşı'ndan beri en düşük seviyede

        Fransa'da doğum oranları 2. Dünya Savaşı'ndan beri en düşük seviyeye geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:32 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'da doğum oranlarında rekor düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'da doğum oranları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

        Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün (INSEE) verilerine göre, ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,25 yükselerek 68,6 milyona ulaştı.

        Geçen yıl Fransa'da 663 bin çocuk dünyaya gelirken, doğum sayılarında 2023'e kıyasla yüzde 2,2 düşüş yaşandı. Geçen yıl, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük doğum oranı kayıtlara geçti.

        Doğurganlık hızı 2024'te 1,62 ile nüfus yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kalırken, bu oran, 1919'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

        Öte yandan, Fransa'da 2024'teki ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artışla 646 bin oldu. Ülkede ayrıca, 2024'te 247 bin çift evlenirken, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Habertürk Anasayfa