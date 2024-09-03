Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da Cumhrubaşkanı Macron'un azledilmesine ilişkin 186 binden fazla imza toplandı | Dış Haberler

        Fransa'da Cumhrubaşkanı Macron'un azledilmesine ilişkin 186 binden fazla imza toplandı

        Fransa'daki erken genel seçimlerde en fazla sandalyeyi elde eden sol ittifak Yeni Halk Cephesi, kendilerinden birini başbakan atamayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için imza toplamaya başladı. İttifak, çevrim içi ortamda paylaşılan dilekçenin "şimdiden neredeyse 200 bin kişi tarafından imzalandığını" duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azledilmesi için binlerce imza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'da, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının erken genel seçimlerde Ulusal Meclis'te en fazla sandalyeyi elde etmesine rağmen sol ittifaktan bir başbakan atamayı reddettiği için "seçim sonuçlarını göz ardı etmekle" suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için 186 binden fazla imza toplandı.

        Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Başkan Yardımcısı Clemence Guette, X hesabından yaptığı paylaşımda, çevrim içi ortamda paylaşılan dilekçenin "şimdiden neredeyse 200 bin kişi tarafından imzalandığını" bildirdi.

        Guette, Fransızları Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden dilekçeyi imzalamaya çağırdı.

        Dilekçede, Macron seçim sonuçlarına rağmen “eski hükümetin görevini sürdürmesine izin verdiği ve kendi programı dışındaki tüm hükümet programlarının uygulanmasını engellediği" gerekçesiyle eleştirildi.

        REKLAM

        Macron’un seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda henüz bir başbakan atamamış olmasının eleştirildiği ve 186 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçede, "parlamenter rejimler ve temsili demokrasi sisteminde bu otoriter gidişatın eşi benzerinin olmadığı" kaydedildi.

        LFI tarafından 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesine yönelik teklif Ulusal Meclis'e sunulmuştu. LFI, seçim sonuçlarını göz ardı ederek Macron'un görevini ihlal ettiğini savunmuştu.

        Macron, seçimlerde Ulusal Meclis'te en fazla sandalyenin sahibi olan solcu NFP'nin ortak adayı Lucie Castets'i başbakan atamayacağını bildirmesinin ardından hükümet kurma müzakerelerini sürdürüyor.

        23 Ağustos'tan bu yana yeni hükümeti kurmak için Elysee Sarayı'nda siyasileri ağırlayan Macron en son Xavier Bertrand, eski Başbakan Bernard Cazeneuve ve eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ile François Hollande ile görüştü.

        Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

        Fransız Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #macron
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        Avcılar'da korku anları
        Avcılar'da korku anları
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Habertürk Anasayfa