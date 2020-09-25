Fransa'da Charlie Hebdo yakınlarında bıçaklı saldırı!

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Saldırganın kaçtığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bölgenin polis tarafından kordon altına alındığı ve bölgede bulunan şüpheli paket üzerinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.