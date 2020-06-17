Fransız basınındaki haberlere göre, olayların, uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasıyla bilinen Dijon'un Gresailles Mahallesi'nde, 11 Haziran'da Kuzey Afrikalıların 16 yaşındaki Çeçen'e saldırmasıyla başladı ve 12 Haziran akşamından bu yana Çeçen ve Kuzey Afrikalı iki çete arasında şiddet olayları yaşandı.
Ülkenin çeşitli kentlerindeki Çeçenler de Dijon'a gelirken, olaylara 60 polis, 40 çevik kuvvet, suçlarla mücadele polisleri ve özel tim müdahale etti.
Kentte yaşanan şiddet olayları nedeniyle 12 kişi yaralandı.
YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ
Dijon kentini ziyaret eden İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, düzenlediği basın toplantısında, yaşanan şiddet olaylarına ilişkin adli sürecin başlatıldığını ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.
Fransız basınındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den şiddet olaylarına karışan yabancıların sınır dışı etme olasılığını incelemesini istediği aktarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dijon Savcısı Eric Mathais, olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Cote-d'Or Valisi Bernard Schmeltz, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta sonu Dijon'da yaşanan şiddet olaylarının çeteler arası hesaplaşmadan kaynaklandığını, bir tarafta Çeçenlerin diğer tarafta da Kuzey Afrikalı Gresilles ve diğer mahalle sakinlerinin bulunduğunu belirtti.
Dijon Belediye Başkanı François Rebsamen, polisin olaylara müdahale etmekte geciktiğini vurgulayarak, "Çeçenler, kendi yasalarını kabul ettirmeye çalışıyor. Cumhuriyetin olduğu bir ülkede böyle olmaz." ifadesini kullandı.
Avrupa Çeçenler Birliği Sözcüsü Chamil Albakov, yaşananların çeteler arası hesaplaşmanın olmadığını, Çeçenlerin cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, bazı sorunların yaşandığında polislerin kendilerini kaderlerine terk ettiğini belirten Albakov, "Devamlı çetelerin hükümdarlığı altında yaşamamızı istiyorlar. Çeçenler, Rusya'ya kafa tuttu, serserilerinin bize bunu yapmasına izin vermeyiz." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu kaydedilmişti.
Fransa'da yaklaşık 30 bin Çeçenin yaşadığı belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!