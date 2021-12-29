Fransa'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar arttı

Fransa'da aynı bölgedeki 2 camiye yönelik İslam karşıtı saldırı düzenlendi, Chateau-Gontier-sur-Mayenne kentinde, sokağa Müslümanları hedef alan ırkçı yazılar yazıldı.
Fransız basınındaki haberlere göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece Mure ve Domene kentlerinde 2 cami, ırkçı saldırıların hedefi oldu.
Kentteki Müslüman Türk toplumunun idare ettiği La Mure'deki camiye sabah gelen cemaat, bina önündeki çöp bidonlarını devrilmiş, posta kutusu ve kapı koluna zarar verilmiş, küçük bir Türk bayraklı flamayı kısmen yanmış halde buldu.
Cemaat caminin duvarında da "Müslümanlar zararlıdır", "İslam Avrupa'dan dışarı" şeklinde İslam karşıtı yazılarla karşılaştı.
Cami yetkililerinin haber vermesiyle olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Diğer yandan, Domene kentinde sarhoş olduğu düşünülen bir kişi 27 Aralık akşamı kentteki mescide girerek etrafa zarar verdi, kağıttan bir masa örtüsüne imamı ve cemaati teröre teşvikle suçlayan ifadeler yazdı.
Camiye girenler tarafından fark edilen saldırgan, müdahaleye rağmen kaçmayı başardı.
Bölge savcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken güvenlik güçleri iki saldırı arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin araştırma yürütüyor.
KASABA DUVARLARINA İSLAM KARŞITI VE IRKÇI YAZILAR
Pays de la Loire bölgesindeki Chateau-Gontier kasabası merkezinde de duvarlara Müslümanları ve diğer azınlıkları hedef alan ırkçı yazılar yazıldı.
Yetkililer, İslam karşıtı ve ırkçı saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, La Mure’de ve Chateau-Gontier’de hakarete uğrayan Müslümanları desteklediğini, bu tür iğrenç eylemlerin "Cumhuriyet değerlerine" aykırı olduğunu ifade etti.
TÜRK MÜSLÜMAN DERNEKLERİNDEN "TIRMANAN İSLAMOFOBİ" UYARISI
Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) tarafından yapılan açıklamada, ülkede özellikle son dönemde Müslüman karşıtı, ırkçı ve zenofobik (yabancı düşmanlığı) fikirlerin yükselişe geçtiği, Müslümanların doğrudan saldırılara maruz kaldığı belirtildi.
Camilerin kapatılması, ibadet yerlerine yönelik saldırılar ve İslam karşıtı duvar yazılarıyla Müslümanların kendilerine yönelik tırmanan bir nefrete tanık olduklarına dikkat çekilen açıklamada, saldırıların kınanması ve faillerinin bir an önce bulunması çağrısında bulunuldu.
FRANSA'DA CAMİLER KAPATILIYOR
Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanlara ait kuruluş, ibadet yeri ve tanınmış Müslüman şahıslara yönelik denetimleri sıkılaştırdı.
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri hükümeti Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Fransa'da İçişleri Bakanlığının talimatıyla bu yıl içinde 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatılırken, 6'sı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!