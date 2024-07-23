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        Haberler Spor Futbol Fransa'da Bordeaux küme düşürüldü! - Futbol Haberleri

        Fransa'da Bordeaux küme düşürüldü!

        Fransa'da Ligue 2 temsilcisi Bordeaux, borçları nedeniyle Ulusal Lig'e düşürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:47
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        Fransa'da Bordeaux küme düşürüldü!
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        Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor.

        Kulüp, borçları nedeniyle Ligue 2'den Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürüldü. Bordeaux'tan yapılan açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen küme düşme cezasına itirazın geri çekildiği ve verilen cezanın kabul edildiği belirtildi.

        Bordeaux, geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

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