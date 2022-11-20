Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema, antrenmanı yarıda bıraktı. Yıldız ismin tedavisine hemen başlanırken yapılan ayrıntılı kontrolün ardından durum belli oldu. Le Parisien'in haberine göre Karim Benzema, turnuvayı daha başlayamadan kapattı.

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