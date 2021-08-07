Fransa'da protestolar 4.haftasında

AA

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 150'den fazla noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Covid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.

Gösterilerin 4. haftasında yaklaşık 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'te yağmurlu havaya rağmen Sarı Yelekliler ve aşırı sağcılar gibi farklı gruplar, pazartesi günü yürürlüğe girecek yasayı protesto için 4 farklı gösteri düzenledi.

Katılımın geçen haftalara göre daha yoğun olduğu gözlenen Paris'te Pont de Neuilly'de toplanan binlerce kişi Avenue Victoria’ya doğru ilerledi.

Görsel: 17 Temmuz tarihli protestolara aittir.