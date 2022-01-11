Fransa'nın Atlas Okyanusu'nun kuzey batısındaki deniz aşırı toprağı St. Pierre ve Miquelon'da bir iktidar partisi milletvekili, aşısız kişilerin kamusal mekanlara girişinin engellenmesi planlarını protesto eden yüzlerce kişi tarafından evinin önünde taş, yosun ve çöp yağmuruna tutuldu.
Emmanuel Macron liderliğindeki Cumhuriyet Yürüyüşü partisinin üyesi olan Stephane Claireaux, saldırıyı 'taşlanma' (recm) cezasına benzetti, sorumlular hakkında dava açacağını söyledi.
Macron da saldırıyı kınadı ve bunun 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
Fransa'da bir süredir, birçok kamusal mekana giriş için aşı kartı ya da negatif Covid testi isteniyor.
Hükümet bu uygulamayı birkaç gün içinde St. Pierre ve Miquelon'da da yürürlüğe koymayı planlıyor.
500 kişi katıldı
Yerel medya dün yaklaşık 500 kişinin bu planları protesto için bir eylem yaptığını, göstericilerin daha sonra Claireaux'nun evinin önüne geldiğini yazdı.
Claireaux'nun göstericilerle konuşmak için dışarı çıktığı sırada saldırıya uğradığı belirtiliyor.
Stephane Claireaux, franceinfo haber sitesine ''Konuşmak için göstericileri bekliyordum. Bir arabayla getirdikleri yosunları yüzüme atmaya başladılar. Taşlanma gibiydi'' dedi.
Fransa'da son haftalarda aşı kartını destekleyen çok sayıda yerel yetkili saldırıya uğradı. Bazı iktidar partisi milletvekilinin aşı karşıtlarından ölüm tehditleri aldığı belirtiliyor.
İktidar Partisi'nin meclis grubu başkanı Cristophe Castaner, 2021'de milletvekillerinin 322 tehdit aldığını açıkladı.
Macron geçen hafta Covid aşısı yaptırmayanların ''hayatını zorlaştıracağını'' söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı bu açıklaması nedeniyle gerginliği tırmandırmakla suçlanmıştı.
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Fransa'da aşı kartı protestosu: İktidar milletvekili taş ve yosun yağmuruna tutuldu/fransa-da-asi-karti-protestosu-iktidar-milletvekili-tas-ve-yosun-yagmuruna-tutuldu-3310805
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