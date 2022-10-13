Sözcü Veran, gelecek günlerde akaryakıt tedarikine ilişkin istasyonların durumunda iyileşme görüleceğine işaret etti.

"Zorla işe dönme" prosedürü kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçiler ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırılabilir.