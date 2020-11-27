Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik "ırkçı" polis şiddetine futbolculardan tepki

Futbolcular Twitter hesaplarından, Paris'in 17. bölgesindeki stüdyosuna girdiği sırada kapıda bekleyen 3 polis tarafından maske takmadığı gerekçesiyle darbedilen müzik yapımcısı Michel isimli Afrika kökenli genç için destek mesajları paylaştı.
Paris Saint-Germain (PSG) takımının yıldız futbolcusu Mbappe, şiddet görüntülerini içeren videoyu "tahammül dışı", "kabul edilemez şiddet" ve "ırkçılığı durdur' sözleriyle paylaşırken, Barcelona'da top koşturan yıldız futbolcu Griezmann söz konusu videoyu "Fransa'm canımı yakıyor." ifadeleriyle paylaştı.
Samuel Umtiti, Jules Kounde ve Alexandre Lacazette gibi isimler de tepki gösteren isimler arasında yer aldı.
- Polis şiddeti kameralarda
Cumartesi günü Paris'in 17. bölgesinde Michel isimli genç müzik yapımcısı, stüdyosu "Black Gold"a girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmiş, ardından karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulmuştu.
Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasının ardından Paris Savcılığı söz konusu polisler hakkında soruşturma başlatmıştı.
Olayın ülke gündemine taşınmasıyla İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de polislerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirtmişti.
- Fransız polisi, sığınmacılara ve gazetecilere de şiddet uyguladı
Paris'te önceki gece polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı alandan yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuş, o sırada görüntü alan basın mensuplarını da darbetmişti.
Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine polisler hakkında soruşturma açılmıştı.
Ülkedeki birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi sığınmacılara desteklerini ifade ederek, polis şiddetini kınamıştı.
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