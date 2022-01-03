Fransa'da AB bayrağı krizi

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Fransa'da Avrupa Birliği bayrağı krizi yaşanıyor.

Ülkenin sembol anıtlarından Zafer Takı'na (Arc de Triomphe) asılan AB bayrağı, sağcı partilerin tepkileri üzerine kaldırıldı.

Ülkedeki sağcı Cumhuriyetçiler üyesi Valérie Pécresse bayrağın kaldırılmasına rağmen "Avrupa'ya başkanlık etmeye evet, Fransa kimliğini silmeye hayır" dedi.

Avrupa İşleri Bakanı Clément Beaune, AB bayrağının geçici olarak asıldığını ve planlandığı üzere bir süre sonra kaldırıldığını savundu. Ancak pek çok sağcı parti üyesi bu aldığı karar nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstermeye devam etti.

2022'DE KRİTİK SEÇİM

Fransa'da kritik cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Nisan 2022'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz açıklamasa da seçimde aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçimlerde yarışacak en güçlü adaylar, LR'nin adayı Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesi Başkanı Valerie Pecresse, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yer alıyor.