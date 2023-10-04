Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Fransa'da 2024 Paris Olimpiyatları öncesi tahtakurusu paniği

        Fransa'da 2024 Paris Olimpiyatları öncesi tahtakurusu paniği

        Gelecek yıl yapılacak Paris Olimpiyatları öncesinde sosyal medyada tahtakurusu istilasıyla ilgili paylaşımların iyice artması belediye ve hükümeti harekete geçirdi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'da 2024 Paris Olimpiyatları öncesi tahtakurusu paniği
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        Tahtakuruları Reuters

        Son zamanlarda sosyal medyada trenler, hastaneler gibi kamusal bir çok alanda tahtakurusu istilasına işaret eden görüntüler yayılıyor

        Fransa'da başkent Paris ve diğer kentlerde geçtiğimiz haftalarda gözlenen sıradışı tahtakurusu istilası, önümüzdeki yıl yapılacak Paris Olimpiyatları'yla ilgili sağlık ve güvenlik kaygılarına yol açıyor.

        Son bir kaç haftadır tahtakurusu istilası gözlemlerinin arttığı doğru. Bu aslında onlarca yıldır artarak devam eden bir sorun.

        Marsilya'daki devlet hastanesinde görevli entomolog (böcek bilimci) Jean-Michel Berenger, Fransa'nın bu konudaki en önde gelen uzmanı.

        "Her yaz sonu tahtakurusunda büyük bir artış görürüz" diyor.

        "Çünkü Temmuz ve Ağustos'da genellikle seyahat eden insanlar, bavullarında bunları geri getiriyorlar. Ve her yıl mevsimsel tahtakurusu patlaması bir öncekinden daha büyük oluyor."

        Resmi verilere göre her 10 kent sakininden birinin son beş yıl içinde tahtakurusu istilasından payını aldığı Paris'te son veriler ister istemez kaygıyı iyice artırıyor.

        Sinemalarda da tahtakurusu görüldüğü yolundaki son haberler henüz kanıtlanmadı ama ciddiyetle inceleniyor. Aynı şekilde insanlar tren seyahatlerinde ısırıldıklarını bildiriyorlar.

        Konu bilhassa da 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde o kadar ciddiye alınıyor ki hem Paris Belediyesi hem de hükümet "sosyal medyanın yarattığı bir panik" deyip geçiştirmek yerine, eylem çağrısı yaptılar.

        Ama tahtakurusu istilası gerçek bir sorun olsa da, boyutları konusundaki algıda sosyal medya paylaşımlarının da payı var.

        Dehşet verici tahtakurusu hikayeleri internette o kadar hızlı yayılıyor ki, eski günlerde olsa gazetelerde ancak olaysız bir günde yer bulacak bir haber ulusal bir alarma dönüşebiliyor.

        İlaçlama yapan bir adam Reuters

        Tahtakurusuyla mücadelede özel haşere ilaçlama şirketleri devreye giriyor

        Sinema sahipleri şimdiden müşterilerinin azaldığından yakınıyorlar. Metroda sık sık insanların oturacakları koltukları iyice yokladığı gözleniyor. Bir çok kişi oturmamayı tercih ediyor.

        İnsanların sorunun farkında olması iyi bir şey ama uzmanlar tahtakurularının son 20 ila 30 yıldır ve sadece Fransa değil dünyanın her yerinde daha hızlı ürediğine işaret ediyor.

        Bunda rolü olan bir kaç faktör var. Biri gerek ticaret, gerek turizm gerekse göç boyutlarıyla küreselleşme. İklim değişikliğinin etkili olması ihtimali daha az. Tahtakurusu, latince adıyla cimex lectularius "evcil bir böcek". Yani hava sıcaklığını değil insanları izliyor.

        İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tahtakuruları, ve benzeri bir çok insana gelen haşere DDT kullanımı ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Fakat yıllar içerisinde DDT ve benzeri bir çok zehirli kimyasal madde, insanlar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yasaklandı.

        O esnada, tahtakurusu nüfusunun genetik yapısı da değişti. DDT ilaçlamalarıyla ölmeyen haşereler daha dayanıklı olan bugünkülerin ataları oldular ve yok edilmeleri çok daha zorlaştı.

        Üçüncü bir önemli faktör ise, evlerin daha korunaklı ve temiz hale gelmesiyle hamam böceklerinin azalması oldu. Hamamböcekleri tahtakurularını yiyerek onların sayısını kontrol altında tutuyordu.

        Uzmanlar tahtakurusu paniğine yol açan şeylerden birinin gelişmiş ülkelerde insanların haşerelerle ilgili kolektif hafızayı kaybetmiş olması olduğuna da dikkat çekiyor. Dünyanın tahtakurularının hep yaygın olarak varolduğu ülkelerde bu bir paniğe dönüşmüyor.

        Elbette tahtakuruları çok tatsız ve rahatsız edici zararlılar. İnsan kokusu aldıklarında keyifle hareketleniyorlar ve bir yıl hiç bir şey yemeden hayatta kalabiliyorlar. Fakat fiziksel tehditleri aslında sınırlı. Hastalık yaymıyorlar ve ısırıkları çabuk iyileşiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Habertürk Anasayfa