        Haberler Dünya Fransa'da 181 kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        Fransa'da 181 kişi gözaltına alındı

        Fransa'da iktidarın kemer sıkma politikalarına tepki göstermek için düzenlenen gösterilerde 181 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 21:00 Güncelleme: 18.09.2025 - 21:00
        Fransa'da 181 kişi gözaltına alındı
        Fransa'da, iktidarın kemer sıkma politikalarına tepki olarak düzenlenen gösterilerde 181 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Ulusal basına göre, Fransa'da önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerde çalışanlar greve giderken, ülke genelindeki eylemler devam ediyor.

        İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ülke genelinde 250 noktada eylem düzenlenirken, 500 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde gözaltı sayısı 181 oldu. Ayrıca eylemlerde 7 polis, 10 gösterici ve 1 gazeteci yaralandı.

        Paris'teki ana gösteri yerel saatle 14.00'te Bastille Meydanı'nda başladı. Başkentteki bir grup eylemci, güvenlik engellerini aşarak Ekonomi Bakanlığının bahçesine girdi. Eylemciler, bir müddet slogan attıktan sonra bölgeden ayrıldı.

        Millet Meydanı istikametinde yürüyen göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron istifa. Genel grev", "Vergi adaleti, iklim adaleti, zenginleri vergilendirin" yazılı pankartlar taşıdı.

        Gösteride polis yer yer göstericilere biber gazı ve copla müdahale ederken, bir göstericiyi sırt çantasından yerde sürükleyerek götürdü.

        Göstericiler bazı çöp bidonlarını ateşe verdi ve polise cam şişe, taş gibi farklı cisimler fırlattı.

        Nantes, Rennes gibi kentlerde de polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

        Öte yandan, güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da polis memurları, yerdeki bir kadın göstericiyi "defol" diyerek tekmeledi ve itti.

        Ayrıca kentte farklı bir noktada eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı.

        Eylemciler, paletlerle yaptıkları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.

        Ülke genelindeki gösterilerin organizatörlerinden Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise 1 milyondan fazla kişinin grev ve gösterilere katıldığını açıkladı.

        Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan eylemler bağlamında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun buna ihtiyaç duyduğu için ülkede şiddeti provoke ettiğini savundu.

        Melenchon, Retailleau'yu provokasyon yapmak, Fransızları birbirine düşürmek ve ırkçı nitelikli suçlar işlendiğinde buna sessiz kalmakla suçladı.

