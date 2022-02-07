Macron'un Ukrayna diplomasisi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizini ele almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Moskova'da bir araya gelecek.

Macron geçtiğimiz hafta, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rus lider Putin ile telefonda görüşmüştü. Macron, Putin ile görüşmesinin ardından Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek.

Rusya, Ukrayna yakınlarına 100 bini aşkın asker yığdı. NATO ve ABD'den güvenlik garantileri talep etti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO üyesi olmamasını talep etti.

Macron'a yakın iki kaynak, ziyaretinin bir amacının da Avrupa'da "Süper Nisan" seçimlerine kadar zaman kazanmak olduğunu, Macron için Macaristan ve Slovenya'nın önemli olduğunu söyledi.

BIDEN-MACRON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınak konusunu görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.