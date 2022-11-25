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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un galip geldiği 2 cumhurbaşkanı seçiminin kampanyalarına yönelik soruşturma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçildiği 2017 ve 2022'de cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarının finansmanında "usulsüzlük" olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Giriş: 25.11.2022 - 07:26 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un galip geldiği 2 cumhurbaşkanı seçiminin kampanyalarına yönelik soruşturma
Macron'un seçimlerine soruşturma
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AA

Fransa'da savcılığın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçildiği 2017 ve 2022'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarının finansmanında "usulsüzlük" olduğuna ilişkin suçlamalar üzerine, Elysee Sarayı ve hükümete danışmanlık yapan McKinsey şirketinin bu kampanyalardaki rolüne ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ulusal Mali Savcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kasımda başlatılan soruşturma kapsamında, Macron'un cumhurbaşkanı seçildiği 2017 ve 2022'deki seçim kampanyaların finansmanında "usulsüzlük" ve danışmanlık şirketlerinin 2017 ve 2022 seçim çalışmalarına hangi koşullarda müdahale ettiği soruşturulacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, ayrıca şirkete bazı konularda iltimas gösterildiğine ilişkin bir soruşturma daha açan savcılık, açılan soruşturmalarla Macron ile McKinsey arasındaki bağı ve şirkete danışmanlık sözleşmeleri üzerinden nasıl finansman sağlandığını araştıracak.

Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) 6 Nisan'da, Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketi hakkında vergi kaçırma ön soruşturması açtığını duyurmuştu.

Daha sonra savcılık kararıyla şirketin Paris'teki merkezinde arama yapılmıştı.

MACRON, SUÇLAMALARIN DOĞRU OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Fransa Senatosunca oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.

Raporda, 2018-2021'de şirket ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron, Senato'nun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmuştu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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