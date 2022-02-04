Macron, Ukrayna ve Rusya'ya gidiyor

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ve sorunların çözülmesi amacıyla İngiltere Başbakanı Johnson'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron da iki ülkeyi ziyaret edecek.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya, 8 Şubat'ta ise Ukrayna'yı ziyaret edeceği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulmak için Rusya'ya gidebileceğini söylemişti.

Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyduğunu ifade eden Macron, Ukrayna konusunda önceliğinin, gerilimin düşmesi ve Minsk Anlaşmaları temelinde siyasi çözüm bulmak olduğunu belirtmiş, Rusya'ya ziyaret gerçekleştirebileceğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gelecek saatlerde yapacağı telefon görüşmelerinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu kaydetmişti.