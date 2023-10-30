Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kürtaj hakkının 2024'te anayasaya dahil edileceğini söyledi

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kürtaj hakkının 2024'te anayasaya dahil edileceğini söyledi

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız kadınlarının kürtaj hakkının geri alınamayacak şekilde 2024 yılında anayasaya dahil edileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron'dan kürtaj hakkı açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2024 yılında Fransa'daki kadınların kürtaj haklarının anayasaya dahil edileceği sözünü verdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Macron dün yaptığı açıklamada, hükümetinin, kürtaj haklarını yıl sonuna kadar anayasaya dahil etmek amacıyla önümüzdeki hafta taslak metin sunacağını söyledi.

        Sosyal medya paylaşımında Macron, "2024'te kadınların kürtaj seçme hakkı geri alınamaz hale gelecek" ifadelerini kullandı.

        Macron, Fransa'daki kadınların kürtaj hakkının korunmasına ilişkin sözü geçtiğimiz 8 Mart'ta vermişti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamada, "Fransa, kadınların kürtaja başvurma özgürlüğünü Anayasasına ekleyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emmanuel Macron
        #Fransa
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa