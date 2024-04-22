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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü - Dünya haberleri

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı ve ülkesinin İsrail'in güvenliğine bağlılığını yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:03 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:03
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        Macron, Netanyahu ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
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        Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısını "benzeri görülmemiş" olarak niteleyen Macron, İsrail ile dayanışma mesajı verdi.

        Macron, İran'ın "kabul edilemez" saldırısının bölge genelinde askeri bir gerilim riski yarattığını belirtti ve bunun önlenmesi için tüm tarafları gerekli önlemleri almaya çağırdı.

        Fransa'nın bölgesel gerilimin önlenmesi için ortaklarıyla çalıştığını kaydeden Macron, İran'ın "istikrarsızlaştırıcı" eylemlerine karşı tedbirleri güçlendirmede kararlı olduklarını vurguladı.

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        Öte yandan, Macron Gazze'deki insani duruma işaret ederek bir kez daha acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasını istedi.

        Macron ayrıca, İsrail'in 1 milyonu aşkın yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırısına, "Gazze'de halihazırda felaket boyutunda olan durumu daha da kötüleştirecek ve gerilimi tırmandıracak" olması nedeniyle karşı çıktığını belirtti.

        Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin uyguladığı şiddete değinen Macron, İsrailli yetkililerin bu duruma son vermesini istedi.

        Cumhurbaşkanı Macron, artan şiddet olaylarının "iki devletli çözüme dayalı barış anlayışını" engellediğini söyledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #macron
        #Netanyahu
        #Fransa
        #israil
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