Macron ve Harris, dünyada artan eşitsizliğe dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, dünyada artan eşitsizliğe vurgu yaptı - HABERLER

AA

Paris Barış Forumu, Fransa'nın başkenti Paris'te Macron'un ev sahipliğinde, devlet veya hükümet başkanları düzeyinde yaklaşık 30 ülkenin katılımıyla başladı.

Forumun resmi açılış konuşmalarını Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina yaptı.

Macron, siyasette çok taraflılığı savunanların arasında buna aykırı davrananların bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınında son bir yılda çok çalışma yaptıklarını dile getiren Macron, ülkesinin gelecek yıla kadar ihtiyaç sahibi ülkelere 120 milyon doz aşı hibe etmiş olacağını belirtti.

Macron, aşı bağışlarının hızlandırılması ve yoksul ülkelerin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

"Salgınla (dünyadaki) eşitsizlikler daha ciddi hale geldi. Bu ülkelerin içinde ve ülkeler arasında var." diyen Macron, ülkeler arasında ihracata ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, iklim konusunda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

G20 Zirvesinde kömür yakıtlı enerji santrallerinin uluslararası finansmanının durdurulacağına yönelik alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, dünyadaki birçok soruna karşı mücadelenin önemini vurguladı.

"DÜNYADA EŞİTSİZLİKLERİN BULUNDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR"

ABD Başkan Yardımcısı Harris, "Dünyada eşitsizliklerin bulunduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Yoksul ve zengin, kadın ve erkek, kuzey ve güney arasındaki fark her zaman vardı." dedi.

Kovid-19 salgınıyla bu farkın büyüdüğünü vurgulayan Harris, dünyada aynı zamanda yoksulluğun ve zenginliğin zirve noktasına ulaştığını belirtti.

Harris, Paris'te, geçmişte annesinin de çalıştığı, kimya ve tıp alanında çalışmalar yapan Pasteur Enstitüsünü ziyaret ettiğini aktardı.

Harris, bilimin ve annesinin meme kanseri ile ilgili yaptığı çalışmaların kendisine katkıda bulunduğunu söyledi.

"Bugün (salgınla) aşırı şekilde yükselen eşitsizliklerle karşı karşıyayız. Bu eşitsizliklerin neden devam ettiğini irdelememiz gerektiğine inanıyorum." diyen Harris, salgının neredeyse 2 yıldır sürdüğüne ve ekonomik zorluk yaşayan insanların sayısının çok olduğuna işaret etti.

Harris, dünya liderlerini bu eşitsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmaya çağırarak, "Liderler, insanların yüzde 1'inin dünyadaki servetin yüzde 45'ine neden sahip olduğunu, dünyada 4 kişiden 1'inin suya erişiminin neden olmadığını, dünyada 3 kadından birinin cinsel veya fiziksel şiddete maruz kaldığını, dünyanın sadece yarısının internete erişimi olmadığı ve dünyanın tamamını doyuracak gıda ürettiğimizi bilmemize rağmen çok sayıda çocuğun açlıkla karşı karşıya kalmasına izin verildiğini sorgulaması gerekiyor." diye konuştu.

Zengin ile yoksulların arasındaki farkın kabul edilemez olduğunu, bu farkı azaltmak için çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Harris, bugünün diğer sorunlarına karşı da çözüm bulmaları gerektiğini kaydetti.

Harris, bunu ülkeler içinde alınan önlemlerle ve ülkeler arası dayanışma ile yapılması gerektiğini dile getirdi.

Herkesin geleceğinin daha iyi olması gerektiğini ifade eden Harris, internette terör içerikli bilgiler ve paylaşımlarla mücadele edeceklerini belirtti.

13 Kasım'da sona erecek forumda çeşitli paneller düzenlenecek.