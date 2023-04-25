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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Çin'in Fransa'daki büyükelçisine tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Fransa'daki büyükelçisinin eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkındaki yorumuna tepki gösterdi.

Giriş: 25.04.2023 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Çin'in Fransa'daki büyükelçisine tepki
AA

Kuzey Denizi Zirvesi için Belçika'da bulunan Macron, Fransız BFMTV kanalına verdiği demeçte, Çinli Büyükelçi Lu Şayı'yı eleştirerek, "Sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil." ifadesini kullandı.

Macron, Çinli Büyükelçi'nin sözlerine muhatap olan ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Çinli Büyükelçi, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, "Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı." yorumunu yapmıştı.

Avrupa Birliği ve bazı ülkeler Çinli Büyükelçi'nin sözlerini sert bir dille eleştirmişti.

Fotoğraf: AA

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