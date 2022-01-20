Macron'dan AB'ye kürtaj hakkı çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde kürtaj hakkı ve çevrenin korunması konusunda değişiklik yapılması için baskı yapacağını söyledi.

Macron milletvekillerine verdiği demeçte, "AB Temel Hakları Bildirgesi'ni çevrenin korunması ve kürtaj hakkının tanınması konusunda daha açık olacak şekilde güncellemeliyiz" dedi.

Macron, "Bu tartışmayı vatandaşlarımıza özgürce açalım Avrupa'yı güçlü değerlerle şekillendiren hukuk düzenine yeni bir soluk getirelim" dedi.

Macron'un AB tüzüğünde kürtaj hakkının değişimine yönelik çağrısı Avrupa Parlamentosu'nun ilk kadın Başkanı Roberta Metsola'nın seçiminden bir gün sonra geldi. Maltalı Metsola'nın kürtaj karşıtı olduğu biliniyor.