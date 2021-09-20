Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'deki "iş birlikçileri" Harkilerden özür diledi

Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Harkileri kabul etti.
Resepsiyonun ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda Fransa'nın yanında savaşanlara minnettarlığını ifade ederek, "Terk ettiğimiz savaşçılardan, hapse giren ailelerinden özür diliyorum." dedi.
Macron, Fransa'nın Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Harkilere, eş ve çocuklarına karşı vefa borcunu ödemekte başarısız olduğunu belirtti.
Bu yıl içerisinde bir yasa çıkartarak Harkilerin tanınması ve haklarının verilmesini sağlayacaklarını kaydeden Macron, "Harkilerin onuru, ulusal hafızaya kazınmalı." ifadesini kullandı.
Fransa'da 2003 yılından bu yana her yıl 25 Eylül, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Harkileri anma günü olarak kutlanıyor.
Cezayir'in 1954-1962 yıllarında verdiği Bağımsızlık Savaşı sırasında, sayıları 200 bini bulan Harkiler Fransa ordusuna destek vermişti.
Fransa için hayatlarını tehlikeye atan yüzbinlerce Harkiden sadece 42 bini Fransız ordusu tarafından Fransa'ya tahliye edilmiş, 40 bin kadar Harki de kaçak yollardan Fransa'ya ulaşmıştı.
Yaklaşık 100 bin Harki ise Cezayir'de kaderlerine terk edilmişti.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 25 Eylül 2016'da, Harkilerin terk edilmesinde, kalanların Cezayir'de öldürülmesinde ve Fransa'daki kamplara getirilenlerin yaşamak zorunda kaldığı insanlık dışı koşullarda, Fransız hükümetlerinin sorumluluğunu kabul etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!