Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel’de katıldığı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında protesto edildi.

AB üyesi 27 ülkenin liderini bir araya getiren zirvenin gerçekleştirildiği AB Konseyi binası yakınında yüzlerce kişi toplandı. Kamerun bayrakları taşıyan protestocular, "Katil Macron", "Suçlu Macron", "Kamerun, Macron yüzünden nefes alamıyor" sloganları attı.

Belçika polisi protestoculara biber gazı ile müdahale ederken, bölgeye atlı polis ve TOMA aracı sevk etti.

Macron, geçtiğimiz aylarda, karanlık bir sömürge geçmişi bulunan Kamerun’da insan hakları durumunu “tahammül edilemez” olarak nitelendirmişti.

Macron’un sözleri Kamerun’da büyük tepki toplamıştı. Kamerun’un bir kısmı 1. Dünya Savaşı öncesinde Fransız sömürgesi haline getirilmiş, Kamerun Cumhuriyeti 1960 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştı. Kamerun’un bağımsızlık mücadelesi sırasında Fransız güçlerinin binlerce kişiyi katlettiği iddia ediliyor.