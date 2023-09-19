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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Krallık ana muhalefet lideri Starmer'la görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Krallık ana muhalefet lideri Starmer'la görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:48 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:48
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        Fransa lideri Macron, İngiliz muhalefet lideriyle görüştü
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        Starmer, Kanada ve Hollanda'nın Lahey kentine ziyaretlerinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te Macron'la görüştü.

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Starmer, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küresel siyasetle ilgili pek çok konuyu kapsayan oldukça siyasi bir görüşme yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

        Starmer, partisinin, İngiltere'de gelecek yıl yapılması öngörülen genel seçimlerde iktidarı kazanması durumunda, iki ülke arasındaki ilişkileri "daha da güçlendirmeyi" amaçladığını söyledi.

        Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı kaynağının yaptığı açıklamada da Fransa-İngiltere arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomi, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki savaş konularının ele alındığı aktarıldı.

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        Görüşmenin ardından, Macron, Starmer'a üzerinde Fransa Cumhuriyeti logosu bulunan kol düğmeleri verirken Starmer da Fransa Cumhurbaşkanına arkasında "Macron" ve 25. Cumhurbaşkanı olması dolayısıyla "25" rakamı bulunan Arsenal forması hediye etti.

        Keir Starmer, Fransa ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, seçimleri kazanması halinde Avrupa Birliği (AB) ile "çok daha iyi ticaret anlaşması" arayışına gireceğini belirtmişti.

        Geçen hafta Hollanda'nın başkenti Lahey'e giderek Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) yetkilileriyle bir araya gelen Starmer, burada da iktidara geldiklerinde yasa dışı göçle mücadele için AB'yle anlaşma yapmaya açık olduklarını söylemişti.

        İngiltere'de Opinium araştırma şirketinin, gelecek yılki genel seçimlere ilişkin yaptığı son ankette, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin, 2010'dan beri iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin önünde olduğu ortaya koyulmuştu.

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