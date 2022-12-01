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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bence Putin ile müzakere mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile başkent Washington'daki görüşmesi öncesi ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Bence, Putin bir hata yaptı. Masaya oturup müzakere etmek hala mümkün” dedi.

Giriş: 01.12.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bence Putin ile müzakere mümkün
Macron: Bence Putin ile müzakere mümkün
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İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere başkent Washington’a geldi.

Cumhurbaşkanı Macron, görüşme öncesi ABD medyasına Ukrayna-Rusya krizine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Barışın nasıl sağlanması gerektiği hakkında konuşan Macron, barışın sürdürebilir olması ve Ukraynalılar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini savundu.

Macron, “Birincisi başkaları tarafından Ukraynalılara dayatılan barış anlaşması iyi bir anlaşma değil. İki taraftan birinin orta ve uzun vadede kabul edemeyeceği bir anlaşma iyi bir barış anlaşması olamaz” dedi. Ukrayna ve Rusya arasında 2014’te yapılan Minsk Anlaşması'na da değinen Macron, “Bence Başkan Putin savaşı başlatarak büyük bir hata yaptı. Uluslararası topluluğun katıldığı politik ve diplomatik bir süreç vardı. Putin NATO’nun, Rusya’ya saldırmak için Ukrayna’yı kullanacağına inandı. Bence bu kesinlikle yanlış” diye konuştu.

"PUTİN BENCE BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere masasına oturulup oturulmayacağı ile ilgili konuşan Macron, "Putin uzun zamandır görevde. Kendi halkını tanıyor. Bence bir hata yaptı. Masaya geri dönüp bir şeyleri müzakere etmek imkansız mı? Bence müzakere hala mümkün” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Macron ve Biden arasında gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Çin, İran ve Orta Doğu’da yaşanan sorunlar ile Ukrayna’ya destek konuları ele alınacak.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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