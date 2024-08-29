Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri görüştü.
Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ağırladığı belirtildi.
İki liderin görüşmesiyle Almanya ve Fransa arasındaki "eşsiz ilişkinin" yinelendiği kaydedilen açıklamada, Macron ve Steinmeier'in, Avrupa rekabetçiliğine yönelik ortak çalışmaların yürütülmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.
Liderlerin, ayrıca yaklaşan ABD seçimleri dahil uluslararası gelişmeleri ele aldığı ve Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya "sarsılmaz desteklerini" vurguladıkları belirtildi.
Öte yandan iki liderin, Orta Doğu'daki gelişmelerden "derin endişe" duydukları ifade edildi.