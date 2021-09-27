Macron'a yumurtalı saldırı!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon şehrinde ziyarette bulunurken kalabalık arasından bir kişi fırlattı. Macron'a yumurta fırlatan kişi gözaltına alındığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından gastronomi başkenti Lyon'a gittiğini duyurmuş, bölgeyi en iyi şeflerin bulunduğu yer olarak tanımlamıştı.

Ziyaretin ardından kalabalık bir grupla yürüyen Macron'a bir kişi yumurta fırlattı. Güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim." dedi.

Macron'a geçtiğimiz aylarda, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kalabalık içinden bir kişi tokat atmaya çalışmıştı.