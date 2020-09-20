Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Pogacar

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BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 107. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.

Yol bisikletinin en önemli yarışı kabul edilen organizasyon, Mantes-la-Jolie ile başkent Paris arasındaki 122 kilometrelik 21. etapla sona erdi.

Sprint finişine sahne olan etabı, 2 saat 53 dakika 32 saniyede tamamlayan Deceuninck-QuickStep takımın İrlandalı sporcusu Sam Bennett, Trek-Segafredo'dan Mads Pedersen ve Bora-Hansgrohe'dan Peter Sagan'ın önünde birinciliği elde etti.

Dünkü zamana karşı etabı sonrası şekillenen genel klasmanda ise BAE Emirates takımından Tadej Pogacar'ın birinciliği resmileşti. Kariyerinin ilk grand (büyük) tur zaferini yaşayan Pogacar, organizasyon tarihinin ilk Sloven şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

Toplam 3 bin 470 kilometrelik turu, 87 saat 20 dakika 5 saniyede bitiren Pogacar'ın 59 saniye arkasındaki vatandaşı Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2. oldu.

Liderin 3 dakika 30 saniye gerisindeki Avustralyalı Richie Porte (Trek-Segafredo) ise 3. sırayı aldı.

POGACAR'DAN TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Büyük bir sürprize imza atarak sarı mayonun sahibi olan Pogacar, 1983'te katıldığı ilk Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaşan Laurent Fignon'dan beri bunu başaran ilk isim oldu.

Yarın 22 yaşına girecek Pogacar, 1904 şampiyonu Henri Cornet'den (19 yaş 355 gün) sonra Fransa Turu'nu kazanan 2. en genç bisikletçi olarak tarihteki yerini aldı.

Sarı mayonun (genel klasman) yanı sıra kırmızı benekli mayo (dağların kralı) ve beyaz mayoyu (en iyi genç bisikletçi) da kazanan Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nu 3 farklı klasmanda lider bitiren 3. isim oldu. Bunu daha önce Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972) ve Laurent Fignon (1983) başarmıştı.