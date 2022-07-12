Fransa Bisiklet Turu'nda iklim protestosu

HABERTURK.COM / Reuters

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabı, Megève'de iklim aktivistlerinin protestosuyla engellendi. İklim aktivistleri, iklim değişikliğine karşı bir an önce harekete geçilmesi talebiyle toplandı.

Reuters'a konuşan bir tanık, içlerinden birinin üzerinde "399 günümüz kaldı" yazan bir tişört giyen eylemcilerin Megeve'deki bitiş noktasından yaklaşık 36 kilometre uzakta yolda oturduklarını söyledi.

Bazı yarışçılar protestocuların püskürttüğü kırmızı dumandan geçti, bu nedenle yarış bir süreliğine durduruldu. Daha sonra protestocuların alandan uzaklaştırılmasıyla yarış yeniden başladı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.