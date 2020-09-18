Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabı, Bourg-en-Bresse ile Champagnole arasındaki 166,5 kilometreden oluşan düzlük etapla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 3 saat 36 dakika 33 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Andersen, etabı birinci sırada bitirdi.

Düzlük etabı, Mitchelton-Scott takımından Sloven sporcu Luka Mezgec ikinci, Trek-Segafredo'dan Belçikalı bisikletçi Jasper Stuyven üçüncü sırada tamamladı.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 83 saat 29 dakika 41 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu'nun bireysel zamana karşı mücadelesine sahne olacak 36,2 kilometrelik 20. etabı, yarın Lure'de koşulacak.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şunlar:

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma): 83 saat 29 dakika 41 saniye

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates): +57 saniye

3. Miguel Angel Lopez (Astana): +1 dakika 27 saniye