Fransa Başbakanı Jean Castex, Omicron varyantının Avrupa'da "ışık hızında yayıldığını" söyledi ve ülkesinde 2022'nin başından itibaren hakim varyant halini alacağı öngörüsünü dillendirdi.
Fransa, son varyant nedeniyle İngiltere'den ziyaretleri sınırlamış durumda.
İngiltere'de Omicron taşıdığı tespit edilebilen vaka sayısı 15 bini aştı.
Omicron dalgasının yayılma hızını azaltmak için Almanya, İrlanda Cumhuriyeti ve Hollanda da yeni önlemler açıklandı.
Avrupa Birliği verilerine göre, 89 milyon kişinin koronavirüs kaptığını ve 1.5 milyon kişinin hayatını kaybetti.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin "daha önce tecrübe edilmemiş" bir mücadeleye karşı hazırlanması gerektiğini söyledi ve yayılma hızına dikkat çekti.
İrlanda Başbakanı Micheál Martin de endişesini benzer ifadelerle dile getirdi ve "Daha önce görmediğimiz seviyelerde bulaşma verileri bekliyoruz" dedi.
Martin'in bu uyarısı İngiltere'de peş peşe üçüncü gün rekor Covid vakası tespit edilmesi sonrası geldi.
Avrupa çapında seyahat yasakları da devreye sokuluyor.
Fransa, Cuma gecesi itibariyle İngiltere'den yapılacak iş ve turizm ziyaretlerine kapıları kapattı.
Dover Limanı ve Eurostar terminallerinde yasak öncesi seyahat etmek isteyen kişiler büyük kuyruklar oluşturdu.
İtalya, Yunanistan ve Portekiz de ülkeye Avrupa Birliği ülkelerinden yapılacak ziyaretlerde negatif test zorunluluğu getirdi.
Fransa, Omicron önlemleri kapsamında tüm resmi yeni yıl kutlamalarını da, toplu etkinlikleri önlemek adına iptal etti.
Başbakan Castex, aşı karşıtlığının veya aşı tereddütlerinin önüne geçmek için de harekete geçileceği sinyalini verdi.
Fransız siyasetçi, "Birkaç milyon Fransızın aşı olmayı reddederek tüm ülkeyi riske atması kabul edilemez" dedi.
Önlemler sıkılaştırılıyor
Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Fransa gibi, Ocak ayından itibaren ülkede hakim virüsün Omicron olacağını söyledi.
Hollandalı bazı halk sağlığı uzmanları, ülkenin sıkı kapanma önlemleri alması gerektiğini savunuyor.
Ülkede yürürlükteki kurallar gereği, dükkanlar akşam 5 ve sabah 5 arasında kapanıyor.
İrlanda Cumhuriyeti'nde Pazartesi gününden itibaren, pub, restoran ve sinema gibi mekanlar akşam saat 8 itibariyle kapanmak zorunda olacak.
Uzmanlar bunun ev içi buluşmalarını özendireceği görüşünü dile getiriyor.
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