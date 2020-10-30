Fransa, Avignon'daki "aşırı sağ" motifli saldırı girişimini, terör saldırısı olarak soruşturmayacak

Hükümet ve polis yetkilileri, Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken, Avignon'da Kuzey Afrika kökenli genç bir esnafa silah doğrultan aşırı sağcı kişinin girişimini bu kapsama almadı.
Cumhuriyet Savcısı Philippe Guemas da polislerce silahını bırakmadığı gerekçesiyle vurularak öldürülen şüphelinin üzerinde aşırı sağcı Kimlik Hareketi'ne ait "Avrupa'yı savun" yazılı yelek bulunduğunu belirterek, saldırganın "psikolojik bakımdan sorunlu" olduğunu, bu sebeple olayın terör saldırısı olarak soruşturulmayacağını açıkladı.
Ülkenin ana akım medyası, olayın gerçekleştiği ilk anlarda saldırganın "Allahuekber" diyerek yoldan geçenlere saldırdığını yazdı, ancak savcının "Saldırgan üzerinde aşırı sağcı Kimlik Hareketi yeleği bulunan 30'lu yaşlarda beyaz bir Fransızdı ve kesinlikle 'Allahuekber' diye bağırmadı." açıklamasının ardından saldırganın kimliğine ilişkin bilgi vermedi.
Diğer yandan, saldırıya maruz kalan kişi kendisine silah doğrultanın Kimlik Hareketi'ne ait kıyafet giydiğini doğruladı ve silahı doğrultmadan önce Nazi selamı verdiğini ifade etti.
- Macron Nice'teki saldırı için "İslamcı terör saldırısı" dedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice'teki saldırı için "İslamcı terör saldırısı" dedi ancak Avignon'daki saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.
Nice'teki saldırının tüm Fransa'ya yönelik olduğunu belirten Macron, Fransa'nın Katoliklerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra ülkenin güneyindeki Avignon kentinde silahlı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuştu. Üzerinde aşırı sağcı Kimlik Hareketi yeleği bulunan 30'lu yaşlardaki beyaz Fransız, Kuzey Afrika kökenli genç bir esnafa silah doğrultmuş, devriye gezen polislerce vurularak etkisiz hale getirilmişti.
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