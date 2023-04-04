Fransa, 2024-2030 yıllarında askeri harcamalarını 413 milyar avroya çıkarmak istiyor.

Elysee Sarayı'nda bakanlar kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, 2024-2030 yıllarında askeri harcamaların 413 milyar avroya çıkarılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü belirtildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, tasarı kapsamında istihbarat harcamalarının yüzde 60 artırılacağını ifade etti.

Lecornu, tasarının yarın Meclis'teki Savunma Komisyonu'nda, ardından mayıs ortasında Genel Kurulda görüşüleceğini bildirdi.

Yerel basın, söz konusu bütçenin 13 milyar avrosunun Ukrayna'ya askeri destek için ayrılacağını aktardı.

Fransa'nın 2019-2025 döneminde askeri harcamalar için ayırdığı bütçe ise 295 milyar avro idi.

Fotoğraf: Reuters