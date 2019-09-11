A Milli Takımımız'ın da yer aldığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Andorra'yı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin 18. dakikasında Kingsley Coman ile öne geçen Fransa, Antoine Griezmann'ın kaçırdığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma şansını kaçırdı ve ilk 45 dakika Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fransa, 52. dakikada Clement Lenglet'in kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Golün asistini yapan isim ise ilk devre penaltı kaçıran Antoine Griezmann oldu.

Son sözü 90. dakikada Wissam Ben Yedder söyledi ve Fransa, Andorra'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fransa puanını 15 ile yükseltti ve averajla A Milli Takım'ın önünde liderliğini sürdürdü. Andorra ise puanla tanışamadı.

Grupta alınan diğer sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Moldova-Türkiye: 0-4

Arnavutluk-İzlanda: 4-2

Fransa-Andorra: 3-0

PUAN DURUMU

1- Fransa(15)

2- Türkiye(15)

3- İzlanda(12)

4- Arnavutluk(9)

5- Moldova(3)

6- Arnavutluk(0)

KALAN MAÇLAR

11 EKİM

Andorra-Moldova

İzlanda-Fransa

Türkiye-Arnavutluk

14 EKİM

Fransa-Türkiye

İzlanda-Andorra

Moldova-Arnavutluk

14 KASIM

Türkiye-İzlanda

Arnavutluk-Andorra

Fransa-Moldova

17 KASIM

Andorra-Türkiye

Arnavutluk-Fransa

Moldova-İzlanda