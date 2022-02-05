Fransa açıklarında 100 binden fazla ölü balık bulundu

Dünya denizleri ile canlılarını korumak için çalışmalar yapan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’ın Fransa ofisi, ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılmış 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığını görüntüledi. Sea Shepherd Fransa yetkilileri dün yaptıkları açıklamada “La Rochelle açıklarındaki Biscay Körfezi'nde şu anda yaşanmakta olan durum bu. Dünyanın en büyük ikinci trol balıkçı teknesi olan (Avustralya'da yasak) Margiris de dahil olmak üzere bölgede dört trol gemisi faaliyet gösteriyor” ifadelerini kullandı.
"ULUSAL MAKAMLARA SORUŞTURMA BAŞLATIYORUZ"
Avrupa Birliği Okyanus ve Balıkçılık Komisyonu’ndan Virginijus Sinkevičius, komisyonun olaya hemen tepki vereceğini belirterek “Olayla ilgili ayrıntılı bilgi ve kanıt elde etmek için balıkçılık bölgesinin ve geminin varsayılan bayrak devletinin ulusal makamlarına, soruşturma başlatıyoruz” dedi.
ÖLÜ BALIKLAR GEMİNİN AVLANMA KOTASINDAN DÜŞÜLECEK
Pelajik Dondurucu-Trol Birliği açıklamasında “Açıklığa kavuşturmak isteriz ki, 3 Şubat 2022 günü sabah saat 5.50 civarında, Margiris gemisinin ağının ucundaki yırtık nedeniyle bir miktar mavi mezgitin istemsiz olarak denize bırakıldı. AB hukuku uyarınca, olay ve kayıp miktarlar geminin seyir defterine kaydedilerek geminin bayrak devleti Litvanya yetkililerine bildirildi" denildi. Açıklamada, denize yayılan ölü balıkların geminin avlanma kotasından düşüleceği vurgulandı.
TROLLE AVLANMA
Suyun dip kesiminde bulunan balık türlerini yüksek miktarlarda avlamak için trol ağıyla yapılan bir avlanma şeklidir. Trol avcılığı olarak adı geçen avlama yöntemi, trol ağı adı verilen büyük bir torba şeklinde bir ağın tekne ile çekilerek dip balıklarının avlanmasıdır.
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