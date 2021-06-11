Dünya sıralamasının 5 numarası Tsitsipas, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.

Üç saat 37 dakika süren müsabakada Yunan tenisçi, klasmanın 6. basamağındaki Zverev'i 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Tsitsipas, grand slam turnuvalarında finale ulaşan ilk Yunan sporcu olarak tarihe geçti.