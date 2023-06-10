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Fransa Açık finali ne zaman? Novak Djokovic Casper Ruud tenis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Açık finali ne zaman? Novak Djokovic Casper Ruud tenis maçı ne zaman?

Dünyanın en prestijli Grand Slam turnuvalarından biri olan Roland Garros 22 Mayıs’ta büyük bir coşku ile başladı. Paris şehrinde düzenlenen turnuvada erkeklerde ilk finalist 1 numaralı seri başı Carlos Alacaraz’ı 3-1’le geçen Novak Djokovic oldu. Diğer finalist ise, Alexander Zverev eleyen Casper Ruud oldu. Peki, Fransa Açık finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar…

Giriş: 10.06.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fransa Açık yani diğer adıyla Roland Garros’ta finalin adı belli oldu. Toprak kortta oynanan tek Grand Slam turnuvasının finalinde Novak Djokovic ile Casper Ruud karşı karşıya gelecek. Fransa’da daha önce 2016'da ve 2021'de turnuvayı kazanan Djokovic, bu sene de galip gelirse, her Grand Slam’de üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olacak. Casper Ruud ise geçen sene finalde kaybettiği kupayı bu yıl kazanmak istiyor. İşte, Novak Djokovic Casper Ruud karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, başlama saati, ve yayıncı kanalına dair bilgiler...

  • NOVAK DJOKOVİC CASPER RUUD TENİS MAÇI NE ZAMAN?

    Novak Djokovic Casper Ruud final maçı 11 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.

  • 2023 FRANSA AÇIK FİNALİ HANGİ KANALDA?

    Novak Djokovic Casper Ruud tenis maçı Eurosport 1 kanalından canlı yayınlanacak.

  • Fransa Açık'ta geçen sene finalda Casper Ruud 3-0 Rafael Nadal'a kaybetmişti.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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