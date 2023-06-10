Fransa Açık yani diğer adıyla Roland Garros’ta finalin adı belli oldu. Toprak kortta oynanan tek Grand Slam turnuvasının finalinde Novak Djokovic ile Casper Ruud karşı karşıya gelecek. Fransa’da daha önce 2016'da ve 2021'de turnuvayı kazanan Djokovic, bu sene de galip gelirse, her Grand Slam’de üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olacak. Casper Ruud ise geçen sene finalde kaybettiği kupayı bu yıl kazanmak istiyor. İşte, Novak Djokovic Casper Ruud karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, başlama saati, ve yayıncı kanalına dair bilgiler...