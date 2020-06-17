Roland Garros'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık'ın 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, kararın Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF),Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile görüşülerek alındığı belirtildi.

Turnuvaya katılacak herkesin sağlığı için gerekli önlemlerin Fransız hükümetiyle beraber alınacağı aktarıldı.