Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek finalinde sürpriz bir sonuç yaşandı! Fransa, ABD'yi 89-79'luk skorla mağlup ederek tarih yazdı!

Fransa'da Evan Fournier 22 sayı, Nando De Colo ise 18 sayıyla yıldızlaşırken ABD'den Donovan Mitchell'ın 29 sayısı mağlubiyete engel olmadı.

Fransa elde ettiği bu tarihi galibiyetle yarı finale yükseldi ve Arjantin'in rakibi oldu.