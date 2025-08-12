Frankowski'den Galatasaray itirafı!
Devre arasında Galatasaray'a gelen ve yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Rennes'e kiralanan Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılardaki günleri hakkında konuştu.
- 1
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık gelen Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi.
- 2
Polonyalı yıldız, Ligue 1 temsilcisi Rennes'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.
- 3
Deneyimli sağ bek, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı.
-
- 4
"OKAN BURUK SİSTEMİ ANLATTI AMA..."
Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında Lens'ten transfer edilen Polonyalı futbolcu, "Galatasaray'a transferimden önce teknik direktör Okan Buruk ile konuştum ve bana sistemi anlattı." dedi.
- 5
Sözlerine devam eden Frankowski, "Lens'te olduğu gibi 3-4-3 oynamamız gerekiyordu ancak daha sonra 4-4-2'ye geçtik ve ben sağ bek oynadım. Hoca sistemi değiştirmedi ve benim için biraz zordu ancak iki kupayı da kazandık." ifadelerini kullandı.
- 6
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.
-
- 7