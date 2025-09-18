Frankfurt - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı şifresiz izle
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında sarı-kırmızılılar, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Frankfurt karşısında 3 puan alarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Heyecan dolu mücadeleyi anbean takip etmek isteyen futbolseverler ise Frankfurt - Galatasaray maçı canlı izle kanalını araştırıyor. GS Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz olarak TRT 1'den yayınlanacak. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı izle...
- 1
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor. Süper Lig’de oynadığı 5 maçın 5’ini de kazanan sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını Devler Ligi’ne de taşımak istiyor. Heyecan dolu mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Geri sayım sürerken futbolseverlerin ‘’Frankfurt - Galatasaray maçı canlı izle’’ araştırmaları başladı. GS Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz ve naklen TRT 1’den takip edilebilecek! İşte, TRT 1 canlı yayın linki ile UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı canlı izle...
- 2
FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe yani bu akşam TSİ 22:00’de başlayacak.
Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
- 3
FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Frankfurt Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.
-
- 4
FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla GS Şampiyonlar Ligi maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108
- 5
OSIMHEN KADRODA YOK
Nijerya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan Osimhen, Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemedi.
Ayak bileğindeki gerilme ve kanama nedeniyle yoğun bir tedavi programı uygulanan Osimhen sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesi, henüz fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.
- 6
EV SAHİBİ EKİPTE 2 EKSİK
Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'a karşı 2 oyuncu mücadele edemeyecek.
Kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.
-
- 7
FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER
FRANKFURT: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.
- 8
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Digiturk SD Kanal 23
Digiturk HD Kanal 323
D-Smart SD Kanal 426
D-Smart HD Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Kanal 22
Iptv Tivibu HD Kanal 9